82-річна харків'янка забула, де живе - вона ходила вночі одна по місту

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

На вул. Полтавський Шлях ходила громадянка похилого віку, яка не орієнтувалася на місцевості і виглядала розгубленою.

Громадянка не могла пояснити, де вона проживає і де зараз знаходиться. Поліцейські встановили її персональні дані та знайшли номер рідних.

Після цього жінку доставили за її адресою проживання, де її чекали родичі.

Також ми писали, що на Харківщині жителі продовжують палити сухостій і нерідко стають жертвами пожеж.

Нещодавно в реанімації помер від опіків 80-річний житель села Стогнії на Золочівщині.

До лікарні Харкова він потрапив з опіками, отриманими під час спалювання сухої трави.

"У пацієнта були проблеми з ногами, і він не зміг швидко зняти палаючі штани та інший одяг. А одяг, як правило, тепер синтетична. Коли вона горить, то буквально вбирається в шкіру. І коли її знімають-то разом зі шкірою.

Чоловік отримав опіки обох ніг. У нього теж були проблеми з серцем і він теж помер", - розповів лікар-анестезіолог реанімації опікового відділення ще один сумний випадок.