82-річна харків'янка забула, де живе - вона ходила вночі одна по місту

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

На вул. Полтавський Шлях ходила громадянка похилого віку, яка не орієнтувалася на місцевості і виглядала розгубленою.

Громадянка не могла пояснити, де вона проживає і де зараз знаходиться. Поліцейські встановили її персональні дані та знайшли номер рідних.

Після цього жінку доставили за її адресою проживання, де її чекали родичі.

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Також ми писали, що на Харківщині жителі продовжують палити сухостій і нерідко стають жертвами пожеж.

Нещодавно в реанімації помер від опіків 80-річний житель села Стогнії на Золочівщині.

До лікарні Харкова він потрапив з опіками, отриманими під час спалювання сухої трави.

"У пацієнта були проблеми з ногами, і він не зміг швидко зняти палаючі штани та інший одяг. А одяг, як правило, тепер синтетична. Коли вона горить, то буквально вбирається в шкіру. І коли її знімають-то разом зі шкірою.

Чоловік отримав опіки обох ніг. У нього теж були проблеми з серцем і він теж помер", - розповів лікар-анестезіолог реанімації опікового відділення ще один сумний випадок.