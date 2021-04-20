82-летняя харьковчанка забыла, где живет - она ходила ночью одна по городу

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.

Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.

После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.

Также мы писали, что на Харьковщине жители продолжают жечь сухостой и нередко становятся жертвами пожаров.

Недавно в реанимации умер от ожогов 80-летний житель села Стогнии на Золочевщине.

В больницу Харькова он попал с ожогами, полученными во время сжигания сухой травы.

"У пациента были проблемы с ногами, и он не смог быстро снять горящие штаны и другую одежду. А одежда, как правило, теперь синтетическая. Когда она горит, то буквально впитывается в кожу. И когда ее снимают - то вместе с кожей.

Мужчина получил ожоги обеих ног. У него тоже были проблемы с сердцем и он тоже умер",- рассказал врач-анестезиолог реанимации ожогового отделения еще один печальный случай.