Жителі Харкова звернулися до місцевої влади

Люди просять відновити трамвайний маршрут № 22 - від 602-го мікрорайону до Лісопарку, йдеться в петиції , яка з'явилася на сайті Харківської міськради.

"Існує в даний час два рейси вранці (від 602 мкр-н) о 05:55 і 06:30, і два вдень з кінцевої зупинки Лісопарк, 15:45 і 16:50. Дуже важко добиратися до Лісопарку від Льва Ландау. У години пік можна залишити два склади, в звичайний час можна пустити по одному вагону, інтервал 15-20 хвилин, я думаю буде прекрасно.

Не всі їдуть на завод, більшість, звичайно, виходять на заводі ФЕД і Сокільники, а й іншим людям також потрібно дістатися. Наприклад до ХАІ, а кому і далі, хтось їде додому, є і такі пасажири, є ті хто їде на роботу в Онкоцентр, від лісопарку пішки прекрасно через Лісок", - сказано в петиції.

Раніше ми писали, що під Харковом чоловік травмувався під час виконання господарських робіт.

Як передавати У ДСНС, 18 квітня надійшло повідомлення про те, що в смт Вільча чоловік потребує допомоги.

Нога харків'янина була пробита фрезою мотоблока під час виконання господарських робіт.

Рятувальники змогли звільнити ногу потерпілого від гострої пастки - чоловіка госпіталізували в лікарню в Харкові.