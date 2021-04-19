Жителі Харкова звернулися до місцевої влади
Люди просять відновити трамвайний маршрут № 22 - від 602-го мікрорайону до Лісопарку, йдеться в петиції , яка з'явилася на сайті Харківської міськради.
"Існує в даний час два рейси вранці (від 602 мкр-н) о 05:55 і 06:30, і два вдень з кінцевої зупинки Лісопарк, 15:45 і 16:50. Дуже важко добиратися до Лісопарку від Льва Ландау. У години пік можна залишити два склади, в звичайний час можна пустити по одному вагону, інтервал 15-20 хвилин, я думаю буде прекрасно.
Не всі їдуть на завод, більшість, звичайно, виходять на заводі ФЕД і Сокільники, а й іншим людям також потрібно дістатися. Наприклад до ХАІ, а кому і далі, хтось їде додому, є і такі пасажири, є ті хто їде на роботу в Онкоцентр, від лісопарку пішки прекрасно через Лісок", - сказано в петиції.
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Раніше ми писали, що під Харковом чоловік травмувався під час виконання господарських робіт.
Як
Нога харків'янина була пробита фрезою мотоблока під час виконання господарських робіт.
Рятувальники змогли звільнити ногу потерпілого від гострої пастки - чоловіка госпіталізували в лікарню в Харкові.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.