В Харьковском магазине внутри витрины с колбасой покупатели заметили бегающую мышь
Видео опубликовали в Телеграм-канал "Харьков Life".
«Ничего необычного, просто мышь бегает в холодильнике с колбасой в Посаде. Заверните пожалуйста», — пишет автор видео.
Покупатель спросил у продавца, можно ли ему завернуть мышку с собой, но витрину открыли и мышь убежала.
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Видео - тут.
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Как
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