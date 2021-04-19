В Харьковском магазине внутри витрины с колбасой покупатели заметили бегающую мышь

Видео опубликовали в Телеграм-канал "Харьков Life".

«Ничего необычного, просто мышь бегает в холодильнике с колбасой в Посаде. Заверните пожалуйста», — пишет автор видео.

Покупатель спросил у продавца, можно ли ему завернуть мышку с собой, но витрину открыли и мышь убежала.

Видео - тут.

Ранее мы писали, что под Харьковом мужчина травмировался во время выполнения хозяйственных работ.

Как сообщили в ГСЧС, 18 апреля поступило сообщение о том, что в пгт Вильча мужчина нуждается в помощи.

Нога харьковчанина была пробита фрезой мотоблока во время выполнения хозяйственных работ.

Спасатели смогли освободить ногу пострадавшего от острой ловушки - мужчину госпитализировали в больницу в Харькове.