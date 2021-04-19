Под Харьковом мужчина травмировался во время выполнения хозяйственных работ

Как сообщили в ГСЧС, 18 апреля поступило сообщение о том, что в пгт Вильча мужчина нуждается в помощи.

Нога харьковчанина была пробита фрезой мотоблока во время выполнения хозяйственных работ.

Спасатели смогли освободить ногу пострадавшего от острой ловушки - мужчину госпитализировали в больницу в Харькове.

Ранее мы писали, что в Харькове пропала 45-летняя женщина.

Последний раз Викторию Елкину видели 13 апреля - утром женщина вышла из дома в районе ТРК «Украина» и больше не возвращалась, сообщили волонтеры поисковой группы Милена".

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые.

Была одета в бежево-болотную куртку, шапку с козырьком, темные штаны.

При себе имела большую клетчатую сумку.

У женщины косоглазие, она передвигается «медвежьей походкой».

Инвалид 2-й группы, нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Виктории просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.