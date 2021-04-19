Жители Харькова обратились к местным властям
Люди просят восстановить трамвайный маршрут № 22 - от 602-го микрорайона до Лесопарка, говорится в петиции , которая появилась на сайте Харьковского горсовета.
"Существует в данное время два рейса утром (от 602 мкр-н) в 05:55 и 06:30, и два днем с конечной остановки Лесопарк, 15:45 и 16:50. Очень трудно добираться до Лесопарка от Льва Ландау. В часы пик можно оставить два состава, в обычное время можно пустить по одному вагону, интервал 15-20 минут, я думаю будет прекрасно.
Не все едут на завод, большинство, конечно, выходят на Заводе ФЭД и остановке Сокольники, но и другим людям также требуется добраться. Например до ХАИ, а кому и дальше, кто-то едет домой, есть и такие пассажиры, есть те кто едет на работу в Онкоцентр, от лесопарка пешком прекрасно через лесок", - сказано в петиции.
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Как
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