Жители Харькова обратились к местным властям

Люди просят восстановить трамвайный маршрут № 22 - от 602-го микрорайона до Лесопарка, говорится в петиции , которая появилась на сайте Харьковского горсовета.

"Существует в данное время два рейса утром (от 602 мкр-н) в 05:55 и 06:30, и два днем с конечной остановки Лесопарк, 15:45 и 16:50. Очень трудно добираться до Лесопарка от Льва Ландау. В часы пик можно оставить два состава, в обычное время можно пустить по одному вагону, интервал 15-20 минут, я думаю будет прекрасно.

Не все едут на завод, большинство, конечно, выходят на Заводе ФЭД и остановке Сокольники, но и другим людям также требуется добраться. Например до ХАИ, а кому и дальше, кто-то едет домой, есть и такие пассажиры, есть те кто едет на работу в Онкоцентр, от лесопарка пешком прекрасно через лесок", - сказано в петиции.

Ранее мы писали, что под Харьковом мужчина травмировался во время выполнения хозяйственных работ.

Как сообщили в ГСЧС, 18 апреля поступило сообщение о том, что в пгт Вильча мужчина нуждается в помощи.

Нога харьковчанина была пробита фрезой мотоблока во время выполнения хозяйственных работ.

Спасатели смогли освободить ногу пострадавшего от острой ловушки - мужчину госпитализировали в больницу в Харькове.