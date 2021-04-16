В Харкові зникла 26-річна дівчина

У "Пошуковому загоні Ангел" повідомили, що Анна Ільіна пропала 10 квітня.

Дівчина була одягнена в куртку-парку оливкового кольору і чорні легінси.

Особлива прикмета-татуювання на внутрішній частині передпліччя.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Анни, просять повідомити за телефонами: 068-11-00-911 або 102.

Крім того ми писали, в Харківській області знижується рівень госпіталізації хворих на ковід.

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Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми вже бачимо по Харківській області негативне значення за рівнем госпіталізації, тобто динаміка госпіталізації пішла на спад як по всій країні, так і по Харківській області. Але ситуація дійсно залишається досить напруженою", - сказав Степанов .