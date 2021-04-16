В Харкові зникла 26-річна дівчина

У "Пошуковому загоні Ангел" повідомили, що Анна Ільіна пропала 10 квітня.



Дівчина була одягнена в куртку-парку оливкового кольору і чорні легінси.

Особлива прикмета-татуювання на внутрішній частині передпліччя.



Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Анни, просять повідомити за телефонами: 068-11-00-911 або 102.