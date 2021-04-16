В Харкові зникла 26-річна дівчина
У "Пошуковому загоні Ангел" повідомили, що Анна Ільіна пропала 10 квітня.
Дівчина була одягнена в куртку-парку оливкового кольору і чорні легінси.
Особлива прикмета-татуювання на внутрішній частині передпліччя.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Анни, просять повідомити за телефонами: 068-11-00-911 або 102.
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Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми вже бачимо по Харківській області негативне значення за рівнем госпіталізації, тобто динаміка госпіталізації пішла на спад як по всій країні, так і по Харківській області. Але ситуація дійсно залишається досить напруженою", - сказав Степанов .
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
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