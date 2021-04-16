В Харькове пропала 26-летняя девушка
В "Поисковом отряде Ангел" сообщили, что Анна Ильина пропала 10 апреля.
Девушка была одета в куртку-парку оливкового цвета и черные леггинсы.
Особая примета – татуировка на внутренней части предплечья.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны , просят сообщить по телефонам: 068-11-00-911 или 102.
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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы уже видим по Харьковской области отрицательное значение по уровню госпитализации, то есть динамика госпитализации пошла на спад как по всей стране, так и по Харьковской области. Но ситуация действительно остается достаточно напряженной", — сказал Степанов .
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