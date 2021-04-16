В Харькове пропала 26-летняя девушка

В "Поисковом отряде Ангел" сообщили, что Анна Ильина пропала 10 апреля.



Девушка была одета в куртку-парку оливкового цвета и черные леггинсы.

Особая примета – татуировка на внутренней части предплечья.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны , просят сообщить по телефонам: 068-11-00-911 или 102.

Кроме того мы писали, в Харьковской области снижается уровень госпитализации больных ковидом.

"Мы уже видим по Харьковской области отрицательное значение по уровню госпитализации, то есть динамика госпитализации пошла на спад как по всей стране, так и по Харьковской области. Но ситуация действительно остается достаточно напряженной", — сказал Степанов .

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.