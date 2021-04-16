В Харьковской области снижается уровень госпитализации больных ковидом
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы уже видим по Харьковской области отрицательное значение по уровню госпитализации, то есть динамика госпитализации пошла на спад как по всей стране, так и по Харьковской области. Но ситуация действительно остается достаточно напряженной", — сказал Степанов .
Кроме того мы писали, что под Харьковом закрывают детские сады.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Любимец Кароль Дан Балан крупно опозорился, решив спеть без фонограммы: "Прыгает как козлик и воет"
63-летняя мама Балана в мини-платье грациозно оседлала красавца-жеребца: "Людочка, где Даник?"
На роскошную виллу Екатерины Кухар наведался незваный гость, не побоялся даже мужа: "Не трогай его..."
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Соответствующее
Нововодолажской территориальной громаде с 16 апреля закрывают детские сады и другие дошкольные учебные заведения, из-за увеличения количества больных ковидом.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.