"Мы уже видим по Харьковской области отрицательное значение по уровню госпитализации, то есть динамика госпитализации пошла на спад как по всей стране, так и по Харьковской области. Но ситуация действительно остается достаточно напряженной", — сказал Степанов .

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того мы писали, что под Харьковом закрывают детские сады.

Соответствующее решение было принято 15 апреля, на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Нововодолажской территориальной громаде с 16 апреля закрывают детские сады и другие дошкольные учебные заведения, из-за увеличения количества больных ковидом.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.