Около суток на Харьковщине разыскивали 64-летнюю пенсионерку
В волонтерской группе «Милена» сообщили, что Надежда Серикова пропала 13 апреля около 18:00 - она вышла из дома, пошла в направлении Лехового семиозерья, домой женщина не вернулась.
Женщна нуждалась в медицинской помощи.
К сожалению, во время поисковой операции Надежду нашли мертвой.
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Ранее мы писали, что пропавший 19-летний житель Харькова Александр Калина найден мертвым.
Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".
Поиски парня продолжались еще с осени прошлого года.
Александра разыскивали со 2 ноября 2020 года: в тот день он отправился на встречу с товарищем, но домой больше не вернулся. Юноша уходил из дома без телефона и документов.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.