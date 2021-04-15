Около суток на Харьковщине разыскивали 64-летнюю пенсионерку

В волонтерской группе «Милена» сообщили, что Надежда Серикова пропала 13 апреля около 18:00 - она вышла из дома, пошла в направлении Лехового семиозерья, домой женщина не вернулась.

Женщна нуждалась в медицинской помощи.

К сожалению, во время поисковой операции Надежду нашли мертвой.

Ранее мы писали, что пропавший 19-летний житель Харькова Александр Калина найден мертвым.

Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".

Поиски парня продолжались еще с осени прошлого года.

Александра разыскивали со 2 ноября 2020 года: в тот день он отправился на встречу с товарищем, но домой больше не вернулся. Юноша уходил из дома без телефона и документов.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.