В Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина

Трагедия произошла ​​11 апреля, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зарегистрировали более 900 новых случаев ковида.

По информации областного лабцентру, по состоянию на 13 апреля на Харьковщине лабораторно подтверждено 118663 случаев COVID-19.

За последние сутки в области 904 человека подхватили коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Харьковском районе – 764 (703 – харьковчане).

За год после осложнений от коронавирус умерли 2260 жителей Харьковской области, в том числе 23 — за последние сутки. Выздоровели 92 345 человека (581 новое выздоровление), болеют — 24 058.

Харьковская область - на втором месте по количеству новых больных коронавирусом.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.