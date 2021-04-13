В трамваях и троллейбусах Харькова хотят внедрить новшество

Об этом рассказали в пресс-службе Харьковского городского совета.

Водители смогут оперативно вызвать спасателей или полицию.

Устройство сможет передавать координаты и скорость транспорта, в нем также есть функция громкой связи и кнопка аварийного вызова, нажав которую можно оповестить диспетчера, сотрудников Национальной полиции или спасателей о внештатной ситуации.

Оборудование уже начали тестировать.

Кроме того мы писали, что на Харьковщине зарегистрировали более 900 новых случаев ковида.

По информации областного лабцентру, по состоянию на 13 апреля на Харьковщине лабораторно подтверждено 118663 случаев COVID-19.

За последние сутки в области 904 человека подхватили коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Харьковском районе – 764 (703 – харьковчане).

За год после осложнений от коронавирус умерли 2260 жителей Харьковской области, в том числе 23 — за последние сутки. Выздоровели 92 345 человека (581 новое выздоровление), болеют — 24 058.

Харьковская область - на втором месте по количеству новых больных коронавирусом.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.