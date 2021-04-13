В Харькове и области завоют сирены
Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты ХОГА.
Так, проверка систем оповещения населения запланирована на 14:25 в среду, 21 апреля.
"Прерывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!". Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений.
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В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией. Во время плановой технической проверки сохраняйте спокойствие и продолжайте свои дела", — сообщили в ХОГА.
Кроме того, в Харькове льготников просят воздержаться от поездок в час-пик.
Об этом сообщили в мэрии города.
Так, по словам чиновников, если пассажиры льготных категорий не будут пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик - это даст возможность разгрузить транспорт в условиях карантина.
Важно отметить, что на данный момент перевозчики не уменьшали количество транспорта и не отменяли маршруты.
Полиция следит за соблюдением карантинных норм на многолюдных транспортных терминалах, откуда харьковчане едут к станциям метро.
Пассажиров без масок в метрополитен пускать не будут.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.