В Харьковском парке им. М.Горького с 11 апреля ужесточили карантин

Об этом сообщили на официальной странице парка в Инстаграм.

Теперь в парке все аттракционы, квест-комнаты и развлекательный центр работать не будут.

Для прогулок парк будет работать в обычном режиме.

Кроме того, в Харькове льготников просят воздержаться от поездок в час-пик.

Об этом сообщили в мэрии города.

Так, по словам чиновников, если пассажиры льготных категорий не будут пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик - это даст возможность разгрузить транспорт в условиях карантина.

Важно отметить, что на данный момент перевозчики не уменьшали количество транспорта и не отменяли маршруты.

Полиция следит за соблюдением карантинных норм на многолюдных транспортных терминалах, откуда харьковчане едут к станциям метро.

Пассажиров без масок в метрополитен пускать не будут.

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Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

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