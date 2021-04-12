В Харьковском парке им. М.Горького с 11 апреля ужесточили карантин
Об этом сообщили на официальной странице парка в Инстаграм.
Теперь в парке все аттракционы, квест-комнаты и развлекательный центр работать не будут.
Для прогулок парк будет работать в обычном режиме.
Кроме того, в Харькове льготников просят воздержаться от поездок в час-пик.
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Об этом сообщили в мэрии города.
Так, по словам чиновников, если пассажиры льготных категорий не будут пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик - это даст возможность разгрузить транспорт в условиях карантина.
Важно отметить, что на данный момент перевозчики не уменьшали количество транспорта и не отменяли маршруты.
Полиция следит за соблюдением карантинных норм на многолюдных транспортных терминалах, откуда харьковчане едут к станциям метро.
Пассажиров без масок в метрополитен пускать не будут.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.