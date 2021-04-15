В Харкові підліток "замінував" лікарню

13 квітня правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування поліклініки на проспекті Любові Малої в Харкові, повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

Працівники поліції обстежили 1200 кв.м приміщень та 700 кв. м прилеглої території - вибухонебезпечних предметів або вибухових речовин не виявили.

Поліцейські встановили особу "мінера" -ним виявився 15-річний харків'янин. Підліток зізнався, що подзвонив в поліцію і повідомив про мінування заради розваги.

Триває досудове розслідування за ч.1 ст. 259 , санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Крім того ми писали, що малолітні дівчатка підпалили суху траву на Харківщині - рятувальники два дні гасили пожежу.

11 квітня в поліцію повідомили про пожежі на луках у Змієві.

Трава горіла через підпал сухої трави - полум'я перекидалося на інші ділянки місцевості. Пожежу вдалося ліквідувати лише на другу добу-вигоріло 1,5 гектара лугів.

Поліція встановила причетних до підпалу- дівчата 12 і 11 років розповіли, що грали з сірниками і підпалили траву, коли вогонь почав поширюватися, то вони злякалися і втекли.

На батьків дівчат склали протокол за ст. 184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення. Тепер вони заплатять штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (від 85 до 170 грн).

До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".

Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".

Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.