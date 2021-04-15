Свалку останков животных нашли на ХТЗ в Харькове

Фото опубликовали очевидцы жуткой свалки в соцсетях.

Так, на пустыре в районе улицы Луи Пастера под открытым небом лежат останки мертвых животных.

"Похожих на овечьи шкуры. Запах можете себе представить", - пишет автор публикации.

Важно отметить, что неподалеку от места, где нашли трупы животных, находится детская больница №16, городской родильный дом №6 и ДЮСШ №11.

Останки могут представлять опасность для окружающих, поскольку являются потенциальной угрозой распространения инфекционных заболеваний.

К слову, на Салтовке на дороге произошло ЧП.

На проспекте Льва Ландау на дороге рассыпались кирпичи. Очевидцы рассказали в сети, что кирпичи усеяли проезжую часть в районе перекрестка с Салтовским шоссе.

Водителям пришлось объезжать данный участок.

"У какого-то сверх разума высыпался кирпич прямо на проезжую часть и он решил оставить это на дороге ... Будьте осторожны братишки", - пишет автор публикации.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.