Свалку останков животных нашли на ХТЗ в Харькове
Фото опубликовали очевидцы жуткой свалки в соцсетях.
Так, на пустыре в районе улицы Луи Пастера под открытым небом лежат останки мертвых животных.
"Похожих на овечьи шкуры. Запах можете себе представить", - пишет автор публикации.
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Важно отметить, что неподалеку от места, где нашли трупы животных, находится детская больница №16, городской родильный дом №6 и ДЮСШ №11.
Останки могут представлять опасность для окружающих, поскольку являются потенциальной угрозой распространения инфекционных заболеваний.
К слову, на Салтовке на дороге произошло ЧП.
На проспекте Льва Ландау на дороге рассыпались кирпичи. Очевидцы рассказали в сети, что кирпичи усеяли проезжую часть в районе перекрестка с Салтовским шоссе.
Водителям пришлось объезжать данный участок.
"У какого-то сверх разума высыпался кирпич прямо на проезжую часть и он решил оставить это на дороге ... Будьте осторожны братишки", - пишет автор публикации.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.