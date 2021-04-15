На Салтовке на дороге произошло ЧП
На проспекте Льва Ландау на дороге рассыпались кирпичи. Очевидцы рассказали в сети, что кирпичи усеяли проезжую часть в районе перекрестка с Салтовским шоссе.
Водителям пришлось объезжать данный участок.
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"У какого-то сверх разума высыпался кирпич прямо на проезжую часть и он решил оставить это на дороге ... Будьте осторожны братишки", - пишет автор публикации.
К слову, в Харькове образовались огромные пробки - движение транспорта замерло.
На ул. Деревянко ближе к Белгородскому шоссе утром, 15 апреля, образовалась огромная пробка.
Онлайн-карта в Харькове отображает улицу темно-красным цветом, а это означает, что движение там практически остановилось.
Кроме утреннего часа пик, это связано с перекрытием дороги сотрудниками Харьковского авиационного завода, которые вышли на митинг, из-за массовых задержек зарплаты.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.