На Харьковщине высокая смертность от коронавируса

Об этом сообщает система мониторинга СНБО Украины.

Согласно опубликованным данным, в Харьковской области, которая сейчас находится в "красной" зоне карантина, 14 апреля лабораторно подтвердили 1168 случаев коронавирусной инфекции. 135- болеют, выздоровело 1 004 харьковчан.

В области за прошлые сутки от коронавируса умерло 29 человека.

К слову, в Харькове образовались огромные пробки - движение транспорта замерло.

На ул. Деревянко ближе к Белгородскому шоссе утром, 15 апреля, образовалась огромная пробка.

Онлайн-карта в Харькове отображает улицу темно-красным цветом, а это означает, что движение там практически остановилось.

Кроме утреннего часа пик, это связано с перекрытием дороги сотрудниками Харьковского авиационного завода, которые вышли на митинг, из-за массовых задержек зарплаты.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.