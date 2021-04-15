На Харьковщине высокая смертность от коронавируса
Об этом сообщает система мониторинга СНБО Украины.
Согласно опубликованным данным, в Харьковской области, которая сейчас находится в "красной" зоне карантина, 14 апреля лабораторно подтвердили 1168 случаев коронавирусной инфекции. 135- болеют, выздоровело 1 004 харьковчан.
В области за прошлые сутки от коронавируса умерло 29 человека.
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К слову, в Харькове образовались огромные пробки - движение транспорта замерло.
На ул. Деревянко ближе к Белгородскому шоссе утром, 15 апреля, образовалась огромная пробка.
Онлайн-карта в Харькове отображает улицу темно-красным цветом, а это означает, что движение там практически остановилось.
Кроме утреннего часа пик, это связано с перекрытием дороги сотрудниками Харьковского авиационного завода, которые вышли на митинг, из-за массовых задержек зарплаты.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.