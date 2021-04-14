В Харькове мужчина выпал из балкона

Кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.

Мужчина, забравшись на козырек балкона первого этажа, пытается подняться выше, но в какой-то момент он падает вниз.

На место ЧП соседи вызвали скорую,но мужчина отказался от медицинской помощи.

"На Стадионном проезде братишка решил покорить соседские балконы и добраться до своей берлоги, но что-то пошло не так", - пишет автор публикации.

Пользователи сети шутят и пишут что мужчина "лез к успеху", некоторые предположили, что он мог находиться под наркотиками.

Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.

"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.