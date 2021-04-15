В Харкові пропонують прибрати деякі автобусні маршрути
Така петиція зареєстрована на сайті міськради.
"У Харкові є багато автобусних маршрутів, що виконують роль основного громадського транспорту, яку повинні виконувати тролейбуси і трамваї. Ці автобуси не мають ніякого сенсу, якщо оптимізувати електричний транспорт.
Більш того, вони забруднюють навколишнє середовище. Пропоную повністю ліквідувати ці автобусні маршрути. Щоб уникнути колапсу, треба заздалегідь посилити паралельні тролейбусні лінії додатковими випусками", - написав автор петиції.
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За словами автора, в Харкові є не менше п'яти автобусних маршрутів, які повністю дублюють тролейбусні, наприклад:
- 18е-тролейбус №1;
- 52е-тролейбус №34;
- 79е-тролейбус №6;
- 238е-тролейбус №11;
- 107е-тролейбус №35.
Також деякі маршрути майже повністю дублюють тролейбусні, на думку автора петиції їх теж потрібно " ліквідувати":
- 115е їздить трохи далі, ніж тролейбус №5№
- 147е повністю дублює тролейбусні маршрути №3 та №46 тролейбуси; якщо їх об'єднати, то 147е можна ліквідувати.
До слова, у Харкові утворилися величезні затори-рух транспорту завмер.
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Онлайн-карта в Харкові відображає вулицю темно-червоним кольором, а це означає, що рух там практично зупинився.
Крім ранкової години пік, це пов'язано з перекриттям дороги співробітниками Харківського авіаційного заводу, які вийшли на мітинг, через масові затримки зарплати.
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