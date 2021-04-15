"У Харкові є багато автобусних маршрутів, що виконують роль основного громадського транспорту, яку повинні виконувати тролейбуси і трамваї. Ці автобуси не мають ніякого сенсу, якщо оптимізувати електричний транспорт.

Більш того, вони забруднюють навколишнє середовище. Пропоную повністю ліквідувати ці автобусні маршрути. Щоб уникнути колапсу, треба заздалегідь посилити паралельні тролейбусні лінії додатковими випусками", - написав автор петиції.