В Харькове предлагают убрать некоторые автобусные маршруты

Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

По словам автора, в Харькове есть не менее пяти автобусных маршрутов, которые полностью дублируют троллейбусные, например:

18е – троллейбус №1;

52е – троллейбус №34;

79е – троллейбус №6;

238е - троллейбус №11;

107е - троллейбус №35.

Также некоторые маршруты почти полностью дублируют троллейбусные, по мнению автора петиции их тоже нужно "ликвидировать":

115е ездит чуть дальше, чем троллейбус №5№

147е полностью дублирует троллейбусные маршруты №3 и №46 троллейбусы; если их объединить, то 147е можно ликвидировать.

К слову, в Харькове образовались огромные пробки - движение транспорта замерло.

На ул. Деревянко ближе к Белгородскому шоссе утром, 15 апреля, образовалась огромная пробка.

Онлайн-карта в Харькове отображает улицу темно-красным цветом, а это означает, что движение там практически остановилось.

Кроме утреннего часа пик, это связано с перекрытием дороги сотрудниками Харьковского авиационного завода, которые вышли на митинг, из-за массовых задержек зарплаты.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.