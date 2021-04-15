В Харькове предлагают убрать некоторые автобусные маршруты
Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
"В Харькове есть много автобусных маршрутов, выполняющих роль основного общественного транспорта, которую должны выполнять троллейбусы и трамваи. Эти автобусы не имеют никакого смысла, если оптимизировать электрический транспорт.
Более того, они загрязняют окружающую среду. Предлагаю полностью ликвидировать эти автобусные маршруты. Чтобы избежать коллапса, надо заранее усилить параллельные троллейбусные линии дополнительными выпусками", - написал автор петиции.
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По словам автора, в Харькове есть не менее пяти автобусных маршрутов, которые полностью дублируют троллейбусные, например:
- 18е – троллейбус №1;
- 52е – троллейбус №34;
- 79е – троллейбус №6;
- 238е - троллейбус №11;
- 107е - троллейбус №35.
Также некоторые маршруты почти полностью дублируют троллейбусные, по мнению автора петиции их тоже нужно "ликвидировать":
- 115е ездит чуть дальше, чем троллейбус №5№
- 147е полностью дублирует троллейбусные маршруты №3 и №46 троллейбусы; если их объединить, то 147е можно ликвидировать.
К слову, в Харькове образовались огромные пробки - движение транспорта замерло.
На ул. Деревянко ближе к Белгородскому шоссе утром, 15 апреля, образовалась огромная пробка.
Онлайн-карта в Харькове отображает улицу темно-красным цветом, а это означает, что движение там практически остановилось.
Кроме утреннего часа пик, это связано с перекрытием дороги сотрудниками Харьковского авиационного завода, которые вышли на митинг, из-за массовых задержек зарплаты.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
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Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.