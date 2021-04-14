Малолітні дівчатка підпалили суху траву на Харківщині - рятувальники два дні гасили пожежу

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

11 квітня в поліцію повідомили про пожежі на луках у Змієві.

Трава горіла через підпал сухої трави - полум'я перекидалося на інші ділянки місцевості. Пожежу вдалося ліквідувати лише на другу добу-вигоріло 1,5 гектара лугів.

Поліція встановила причетних до підпалу- дівчата 12 і 11 років розповіли, що грали з сірниками і підпалили траву, коли вогонь почав поширюватися, то вони злякалися і втекли.

На батьків дівчат склали протокол за ст. 184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення. Тепер вони заплатять штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (від 85 до 170 грн).

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За останній рік жінка неодноразово ображала дівчинку і виганяла з дому.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.

За цей час жінку чотири рази притягували до адміністративної відповідальності і стягували з неї штрафи в сумі від 170 до 680 гривень.

«У суді громадянка свою провину визнавала, каялася, платила добровільно штрафи, але після вживання алкогольних напоїв знову бралася за старе і перетворювала життя дитини на суцільні страждання», — йдеться в повідомленні.

Тепер жінці загрожує два роки за ґратами, також служба У СПРАВАХ ДІТЕЙ може позбавити горе-матусю батьківських прав.

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