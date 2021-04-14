В Харькове орудуют мошенники

В ГУ Госпродпотребслужбы Харьковской области сообщили, что неизвестные злоумышленники от имени должностных лиц управления обзванивают предпринимателей и требуют взятки.

"Официально сообщаем, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области не имеет никакого отношения к указанным противоправным действиям", — утверждают в управлении.

В случае получения подобных звонков - обращайтесь в полицию по номеру 102.

Ранее мы писали, что в Харьковской области пьяная мать издевалась над 16-летней дочерью.

За последний год женщина неоднократно оскорбляла девочку и выгоняла из дому.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

За это время женщину четырежды привлекали к административной ответственности и взимали с нее штрафы в сумме от 170 до 680 гривен.

«В суде гражданка свою вину признавала, раскаивалась, платила добровольно штрафы, но после употребления алкогольных напитков снова бралась за старое и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания», — говорится в сообщении.

Теперь женщине грозит два года за решеткой, также служба по делам детей может лишить горе-мамашу родительских прав.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.