В Харькове орудуют мошенники
В ГУ Госпродпотребслужбы Харьковской области сообщили, что неизвестные злоумышленники от имени должностных лиц управления обзванивают предпринимателей и требуют взятки.
"Официально сообщаем, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области не имеет никакого отношения к указанным противоправным действиям", — утверждают в управлении.
В случае получения подобных звонков - обращайтесь в полицию по номеру 102.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области пьяная мать издевалась над 16-летней дочерью.
За последний год женщина неоднократно оскорбляла девочку и выгоняла из дому.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
За это время женщину четырежды привлекали к административной ответственности и взимали с нее штрафы в сумме от 170 до 680 гривен.
«В суде гражданка свою вину признавала, раскаивалась, платила добровольно штрафы, но после употребления алкогольных напитков снова бралась за старое и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания», — говорится в сообщении.
Теперь женщине грозит два года за решеткой, также служба по делам детей может лишить горе-мамашу родительских прав.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.