С 1 сентября меняются правила выдачи пенсий в Харькове

Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко.

Доставка пенсий будет осуществляться только маломобильным категориям граждан, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, и тем, кто по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постороннем уходе.

Остальные пенсионеры будут получать пенсии на карточки.

Так, до 1 числа сентября месяца пенсионеры могут самостоятельно выбрать один из более 40 уполномоченных банков.

Если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует граждан об этом.

Ранее мы писали, что в Харьковской области пьяная мать издевалась над 16-летней дочерью.

За последний год женщина неоднократно оскорбляла девочку и выгоняла из дому.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

За это время женщину четырежды привлекали к административной ответственности и взимали с нее штрафы в сумме от 170 до 680 гривен.

«В суде гражданка свою вину признавала, раскаивалась, платила добровольно штрафы, но после употребления алкогольных напитков снова бралась за старое и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания», — говорится в сообщении.

Теперь женщине грозит два года за решеткой, также служба по делам детей может лишить горе-мамашу родительских прав.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.