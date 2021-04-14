С 1 сентября меняются правила выдачи пенсий в Харькове
Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко.
Доставка пенсий будет осуществляться только маломобильным категориям граждан, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, и тем, кто по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постороннем уходе.
Остальные пенсионеры будут получать пенсии на карточки.
Так, до 1 числа сентября месяца пенсионеры могут самостоятельно выбрать один из более 40 уполномоченных банков.
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Если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует граждан об этом.
Ранее мы писали, что в Харьковской области пьяная мать издевалась над 16-летней дочерью.
За последний год женщина неоднократно оскорбляла девочку и выгоняла из дому.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
За это время женщину четырежды привлекали к административной ответственности и взимали с нее штрафы в сумме от 170 до 680 гривен.
«В суде гражданка свою вину признавала, раскаивалась, платила добровольно штрафы, но после употребления алкогольных напитков снова бралась за старое и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания», — говорится в сообщении.
Теперь женщине грозит два года за решеткой, также служба по делам детей может лишить горе-мамашу родительских прав.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.