В Харьковской области массово госпитализируют людей
Как сообщили 13 апреля в Харьковском областном лабцентре, за неделю на Харьковщине ОРВИ заболело более 13,5 тысячи населения.
За предыдущую неделю, с 5 по 11 апреля, учитывая случаи коронавирусной инфекции, которые были установлены по предварительному диагнозу, в области ОРВИ заболели 13 741 человек, из которых 2336 человек – это дети до 17 лет.
Количество больных COVID-19 в структуре заболеваемости респираторными инфекциями составляет 49 %.
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На данный момент показатель заболеваемости ОРВИ ниже показателя прошлой недели на 0,4 % и составляет 519,94 на 100 тысяч населения - это выше показателя эпидпорога на 21,6%.
Ранее мы писали, что харьковчанка бросила двух маленьких детей и уехала по делам в Киев
Происшествие случилось 9 апреля, сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Полиция разыскала 27-летнюю мать, жительницу города Первомайский.
Выяснилось, что она уехала в Киев по делам, оставив детей одних, потому что оставить их ей было не с кем - отец мальчиков живет отдельно.
Детей после осмотра в больнице направили в психоневрологический санаторий, на мать составили админпротоколы.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.