В Харьковской области массово госпитализируют людей

Как сообщили 13 апреля в Харьковском областном лабцентре, за неделю на Харьковщине ОРВИ заболело более 13,5 тысячи населения.

За предыдущую неделю, с 5 по 11 апреля, учитывая случаи коронавирусной инфекции, которые были установлены по предварительному диагнозу, в области ОРВИ заболели 13 741 человек, из которых 2336 человек – это дети до 17 лет.

Количество больных COVID-19 в структуре заболеваемости респираторными инфекциями составляет 49 %.

На данный момент показатель заболеваемости ОРВИ ниже показателя прошлой недели на 0,4 % и составляет 519,94 на 100 тысяч населения - это выше показателя эпидпорога на 21,6%.

Ранее мы писали, что харьковчанка бросила двух маленьких детей и уехала по делам в Киев

Происшествие случилось 9 апреля, сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Полиция разыскала 27-летнюю мать, жительницу города Первомайский.

Выяснилось, что она уехала в Киев по делам, оставив детей одних, потому что оставить их ей было не с кем - отец мальчиков живет отдельно.

Детей после осмотра в больнице направили в психоневрологический санаторий, на мать составили админпротоколы.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.