На Харьковщине разыскивают 36-летнего мужчину

Об этом сообщают волонтеры поисковой группы "Милена".

Житель города Купянска Николай Николаенко 9 апреля вышел из дома на улице Сахарозаводская в Купянске, но так и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения.

Был одет в темно-серую куртку с оранжевым капюшоном, спортивный костюм, белые кроссовки.

Всех, кому известна любая информация о местонахождении Николая Николаенко, просят звонить по номерам 068-777-0-112 или 102.

Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, как будут работать рынки в "красной" зоне карантина

С 11 апреля Харьков и область перешли в "красную" зону карантинных ограничений.

Авторынок "Лоск" предупредил, что будет закрыт для посетителей из-за ужесточения карантина- туда не будет ходить в автобус, но все товары можно заказать онлайн.

На "Барабашово" можно будет купить все товары, их будут выдавать по предварительным заказам, онлайн-заказам и делать адресную доставку.

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"Подчеркиваем, что работа с товаром внутри торговых объектов с выполнением всех санитарных норм не ограничена", — добавили в администрации рынка.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.