Малолетние девочки подожгли сухую траву на Харьковщине - спасатели два дня тушили пожар

Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції.

11 апреля в полицию сообщили о пожарах на лугах в Змиеве.

Трава горела из-за поджога сухой травы - пламя перекидывалось на другие участки местности. Пожар удалось ликвидировать только на вторые сутки - выгорело 1,5 гектара лугов.

Полиция установила причастных к поджогу- девочки 12 и 11 лет рассказали, что играли со спичками и подожгли траву, когда огонь начал распространяться, то они испугались и убежали.

На родителей девушек составили протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь они заплатят штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов (от 85 до 170 грн).

Ранее мы писали, что в Харьковской области пьяная мать издевалась над 16-летней дочерью.

За последний год женщина неоднократно оскорбляла девочку и выгоняла из дому.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

За это время женщину четырежды привлекали к административной ответственности и взимали с нее штрафы в сумме от 170 до 680 гривен.

«В суде гражданка свою вину признавала, раскаивалась, платила добровольно штрафы, но после употребления алкогольных напитков снова бралась за старое и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания», — говорится в сообщении.

Теперь женщине грозит два года за решеткой, также служба по делам детей может лишить горе-мамашу родительских прав.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

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