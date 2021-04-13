Мода на незвичайні імена в Харкові минає

Як повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, в Харківській області за перший квартал 2021 року найчастіше хлопчиків називали Артемами, Марками і Микитами, а ось дівчаток - Анастасіями, Алісами і Арінами.

Популярними також є такі: Максим, Олександр, Давид, Єгор, Ілля, Кирило, Матвій, Михайло, Микола, Сергій і Тимофій; для дівчаток: Варвара, Вікторія, Анна, Дарина, єва, Катерина, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Уляна, Вероніка і Єлизавета.

А ось найрідше називають дітей такими іменами:

чоловічі-Аслан, Аарон Ахмед, Белломір, Веніамін, Вольф, Давлат, Демід, Домінік, Емін, Єлисей, Ждан, Гнат, Ізраель, Ільдар, Кузьма, Лукас, Леон, Сильвестр, Роберт, Гордій, Лука;

жіночі-Василиса, Агата, Станіслава, Сілін, Аурора, Аїша, Айша, Амелія, Аріадна, Афіна, Ванесса, Делія, Ельміра, Ельза, Єсенія, Ізабель, Ілана, Інга, Квітослава, Лада, Луна, Лейсан, Любава, Мірабелла, Маріам, Мадіна, Домініка.

Раніше ми писали, що харків'янам розповіли, як працюватимуть ринки в "червоній" зоні карантину

З 11 Квітня Харків і область перейшли в "червону" зону карантинних обмежень.

Авторинок "Лоск" попередив, що буде закритий для відвідувачів через посилення карантину-туди не ходитиме в автобус, але всі товари можна замовити онлайн.

На "Барабашово" можна буде купити всі товари, їх видаватимуть за попередніми замовленнями, онлайн-замовленнями і робити адресну доставку.

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"Наголошуємо, що робота з товаром всередині торгових об'єктів з виконанням усіх санітарних норм не обмежена", - додали в адміністрації ринку.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.