Мода на необычные имена в Харькове уходит

Как сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции, в Харьковской области за первый квартал 2021 года чаще всего мальчиков называли Артемами, Марками и Никитами, а вот девочек - Анастасиями, Алисами и Аринами.

Популярными также являются такие: Максим, Александр, Давид, Егор, Илья, Кирилл, Матвей, Михаил, Николай, Сергей и Тимофей; для девочек: Варвара, Виктория, Анна, Дарья, Ева, Екатерина, Мария, Милана, Полина, София, Ульяна, Вероника и Елизавета.

А вот реже всего называют детей такими именами:

мужские — Аслан, Аарон Ахмед, Белломир, Вениамин, Вольф, Давлат, Демид, Доминик, Эмин, Елисей, Ждан, Игнат, Израэль, Ильдар, Кузьма, Лукас, Леон, Сильвестр, Роберт, Гордей, Лука;

женские — Василиса, Агата, Станислава, Силин, Аурора, Аиша, Айша, Амелия, Ариадна, Афина, Ванесса, Делия, Эльмира, Эльза, Есения, Изабель, Илана, Инга, Квитослава, Лада, Луна, Лейсан, Любава, Мирабелла, Мариам, Мадина, Доминика.

Ранее мы писали, что харьковчанам рассказали, как будут работать рынки в "красной" зоне карантина

С 11 апреля Харьков и область перешли в "красную" зону карантинных ограничений.

Авторынок "Лоск" предупредил, что будет закрыт для посетителей из-за ужесточения карантина- туда не будет ходить в автобус, но все товары можно заказать онлайн.

На "Барабашово" можно будет купить все товары, их будут выдавать по предварительным заказам, онлайн-заказам и делать адресную доставку.

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"Подчеркиваем, что работа с товаром внутри торговых объектов с выполнением всех санитарных норм не ограничена", — добавили в администрации рынка.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.