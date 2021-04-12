В харківському метро тепер новий графік
Про це розповів прес-секретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.
Так, в годину-пік інтервал складе близько 3 хвилин, в непікові години - 5-7 хвилин.
"Після 23.00 теж будуть скорочені інтервали. Будемо протягом дня моніторити пасажиропотік. У такий час пасажиропотік зазвичай мінімальний, і інтервал в 7 хвилин недоцільний. Інтервали, які ми зараз застосовуємо, вже були нами випробувані під час січневого локдауну і добре себе зарекомендували", - зазначили в персс-службі метро.
Крім того, в Харкові житель багатоповерхівки вирішив привести в порядок козирок балкона.
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Так, він забратися на останній поверх з віником в руках.
Моторошні кадри опублікували в місцевих телеграм-каналах.
На кадрах можна побачити, як чоловік підмітає козирок балкона верхнього поверху без страховки.
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