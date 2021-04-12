В харьковском метро теперь новый график

Об этом рассказал пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

Так, в час-пик интервал составит около 3 минут, в непиковые часы - 5-7 минут.

"После 23.00 тоже будут сокращённые интервалы. Будем в течение дня мониторить пассажиропоток. В такое время пассажиропоток обычно минимален, и интервал в 7 минут нецелесообразен. Интервалы, которые мы сейчас применяем, уже были нами опробованы во время январского локдауна и хорошо себя зарекомендовали", - отметили в персс-службе метро.

Кроме того, в Харькове житель многоэтажки решил привести в порядок козырек балкона.

Так, он забрался на последний этаж с веником в руках.

Жуткие кадры опубликовали в местных телеграм-каналах.

На кадрах можно увидеть, как мужчина подметает козырек балкона верхнего этажа без страховки.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.