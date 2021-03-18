На Харківщині деякі навчальні заклади перейдуть в онлайн
У Харківській області закладам вищої освіти рекомендували перейти на дистанційну форму навчання у зв'язку з поширенням коронавірусу в регіоні, передає "Депо".
"Рекомендувати керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, професійної підвищеної освіти та вищої освіти перейти на дистанційну форму навчання", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що в Харкові на станції метро сталася бійка
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Про це повідомили очевидці в Telegram.
Так, увечері на станції метро "Турбоатом" побилися пасажири - двоє чоловіків зчепилися в поїзді, що зупинився.
Один з пасажирів виштовхнув опонента з вагона, а потім вдарив його кулаком по обличчю, після чого той впав.
Після цього чоловік з увійшов в інший вагон, другий чоловік залишився лежати на платформі.
У прес-службі ГУ НПУ в Харківській області подробиці інциденту пообіцяли надати пізніше.
Відео можна подивитися тут.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".