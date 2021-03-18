На Харьковщине некоторые учебные заведения перейдут в онлайн
В Харьковской области заведениям высшего образования рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения в связи с распространением коронавируса в регионе, передает "Депо".
"Рекомендовать руководителям учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального повышенного образования и высшего образования перейти на дистанционную форму обучения", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка
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Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
Так, вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.
Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.
После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".