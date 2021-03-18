В Харьковской области за сутки выявили сотни новых случаев заболевания коронавирусом
Согласно данным на сайте СНБО, всего на Харьковщине с начала пандемии по состоянию на сегодня зарегистрировали 92242 инфицированных COVID-19.
Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1766 человек, за минувшие сутки умерли 16 заболевших, за прошедшие сутки в регионе диагноз COVID-19 был подтвержден у 750 человек.
Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка
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Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
Так, вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.
Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.
После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".