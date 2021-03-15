В Харківській області від коронавірусу були вакциновані 1520 осіб

Про це повідомив під час брифінгу заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук.

В області станом на ранок 15 березня працюють 19 мобільних бригад, які роблять щеплення від коронавірусу.

У п'ятницю були вакциновані 320 осіб, у вихідні дні кількість вакцинованих зменшилася.

За словами Бондарчука у вихідні "люди не вважають за потрібне йти в лікарню", а займаються своїми домашніми справами.

При цьому вакциновано 22 публічних особи.

Раніше ми писали, що через ускладнення коронавірусу помер харківський лікар

Про це повідомив анестезіолог інфекціонки Володимир Корсунов.

Завідувач відділенням вірусних гепатитів Харківської обласної інфекційної лікарні Дмитро Пеньков помер у суботу 13 березня.

"Вчора від ускладнень "корони" пішов у вічність ще один лікар, Дмитро Борисович Пеньков, щира, професійна людина. Світла йому пам'ять", - написав Корсунов.

Дмитро Пеньков пропрацював в інфекціонці 25 років, з 2014 року був завідувачем обласного спеціалізованого гепатологічного центру обласної інфекційної лікарні.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

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