В Харьковской области напали на бригаду медиков
Как рассказал директор Центра Виктор Забашта ЧП произошло ночью в ППБ Майское Валковского отделения ЭМП.
Неизвестные напали на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения, сотрудники Центра получили телесные повреждения.
Водителя и медсестру госпитализировали с ушибами и черепно-мозговой травмой, фельдшер от госпитализации отказалась.
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По факту нападения были написаны заявления в полицию.
Ранее мы писали, что из-за осложнений коронавируса умер харьковский врач
Об этом сообщил анестезиолог инфекционки Владимир Корсунов.
Заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков умер в субботу 13 марта.
"Вчера от осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.
Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".