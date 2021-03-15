В Харькове столкнулись три автомобиля и грузовик
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области
По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движени и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-110".
Дальше грузовой автомобиль въехал в легковушки Volkswagen Jetta и Ford.
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В результате аварии с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-110" и 33-летняя водитель Volkswagen Jetta с двумя малолетними детьми.
Ранее мы писали, что харьковчанка попалась на удочку мошенников.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Женщина добровольно отдала аферистам 200 тысяч гривен, якобы, чтобы выручить сына.
59-летней женщина рассказала, что ей позвонил по домашнему телефону мужчина, который представился работником полиции и сообщил, что ее сына задержали с наркотиками.
Мошенник потребовал денег за то, чтобы парня не привлекли к ответственности.
После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 тысяч гривен.
Полиция устанавливает причастных к совершению преступления и призывает быть осторожными.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".