В Харькове столкнулись три автомобиля и грузовик

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области

По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движени и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-110".

Дальше грузовой автомобиль въехал в легковушки Volkswagen Jetta и Ford.

В результате аварии с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-110" и 33-летняя водитель Volkswagen Jetta с двумя малолетними детьми.

Ранее мы писали, что харьковчанка попалась на удочку мошенников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Женщина добровольно отдала аферистам 200 тысяч гривен, якобы, чтобы выручить сына.

59-летней женщина рассказала, что ей позвонил по домашнему телефону мужчина, который представился работником полиции и сообщил, что ее сына задержали с наркотиками.

Мошенник потребовал денег за то, чтобы парня не привлекли к ответственности.

После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 тысяч гривен.

Полиция устанавливает причастных к совершению преступления и призывает быть осторожными.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".