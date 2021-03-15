В центре Харькова вспыхнул конфликт из-за припаркованного авто
Инцидент произошел 13 марта на улице Данилевского, сообщила Дарина Митченко в Instagram.
Когда беременная девушка с мужем, отцом и мамой вышли во двор, то увидели, что их автомобиль заблокировал Porsche.
Дарина рассказывает, что после просьбы освободить проезд возник конфликт. По словам девушки, мужчина был пьян, он начал двигаться в сторону семьи Дарины, выкрикивая при этом нецензурные слова.
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Родственники девушки попытались успокоить неадеквата, но тот достал из салона Porsche нож и, угрожая, стал размахивать им.
Девушка вызвала полицию. В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, рассказали, что прибыв на место инцидента, полицейские опросили участников конфликта и приняли заявление от потерпевшей.
Видео с места событий можно увидеть здесь.
Ранее мы писали, что харьковчанка попалась на удочку мошенников.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Женщина добровольно отдала аферистам 200 тысяч гривен, якобы, чтобы выручить сына.
59-летней женщина рассказала, что ей позвонил по домашнему телефону мужчина, который представился работником полиции и сообщил, что ее сына задержали с наркотиками.
Мошенник потребовал денег за то, чтобы парня не привлекли к ответственности.
После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 тысяч гривен.
Полиция устанавливает причастных к совершению преступления и призывает быть осторожными.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".