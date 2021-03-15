В Харьковской области от коронавируса были вакцинированы 1520 человек
Об этом сообщил во время брифинга заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.
В области по состоянию на утро 15 марта работают 19 мобильных бригад, которые делают прививки от коронавируса.
В пятницу были вакцинированы 320 человек, в выходные дни количество вакцинированных уменьшилось.
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По словам Бондарчука в выходные "люди не считают нужным идти в больницу", а занимаются своими домашними делами.
При этом вакцинированы 22 публичных лица.
Ранее мы писали, что из-за осложнений коронавируса умер харьковский врач
Об этом сообщил анестезиолог инфекционки Владимир Корсунов.
Заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков умер в субботу 13 марта.
"Вчера от осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.
Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".