В Харкові таксист вдарив пасажирку
Таксист підвозив пару, перед посадкою він помітив у дівчини каву, яку попросив допити перед поїздкою.
Хлопець заспокоїв таксиста і відмовився від підстаканників, пише сам водій в соцмережах.
На кінці поїздки таксист помітив пляму на задньому сидінні - він попросив компенсувати збиток у вигляді 50 гривень.
Пара почала тікати, але були зупинені, після повторної відмови, водій вилив каву на куртку пасажира.
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Той відповів газовим балоном. Водій намагався втекти в епіцентр і по дорозі вдарив пасажирку по щоці. На місце викликали копів і швидку.
Водія звільнили і викликали на допит в поліцію.
Раніше ми писали, що Харківській області рятувальники надали допомогу дитині.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
До рятувальників надійшло повідомлення про те, що дитина 2010 року народження наділа гайку на палець правої руки і вже не змогла зняти.
Рятувальники за допомогою підручних засобів звільнили палець дитини.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".