В Харкові таксист вдарив пасажирку

Таксист підвозив пару, перед посадкою він помітив у дівчини каву, яку попросив допити перед поїздкою.

Хлопець заспокоїв таксиста і відмовився від підстаканників, пише сам водій в соцмережах.

На кінці поїздки таксист помітив пляму на задньому сидінні - він попросив компенсувати збиток у вигляді 50 гривень.

Пара почала тікати, але були зупинені, після повторної відмови, водій вилив каву на куртку пасажира.

Той відповів газовим балоном. Водій намагався втекти в епіцентр і по дорозі вдарив пасажирку по щоці. На місце викликали копів і швидку.

Водія звільнили і викликали на допит в поліцію.