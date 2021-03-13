В Харькове таксист ударил пассажирку

Таксист подвозил пару, перед посадкой он заметил у девушки кофе, который попросил допить перед поездкой.

Парень успокоил таксиста и отказался от подстаканников, пишет сам водитель в соцсетях.

На конце поездки таксист заметил пятно на заднем сиденье - он попросил компенсировать ущерб в виде 50 гривен.

Пара начала убегать, но были остановлены, после повторного отказа, водитель вылил кофе на куртку пассажира.

Тот ответил газовым баллоном. Водитель пытался убежать в Эпицентр и по дороге ударил пассажирку по щеке. На место вызвали полицию и скорую.

Водителя уволили и вызвали на допрос в полицию.