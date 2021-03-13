В Харькове таксист ударил пассажирку
Таксист подвозил пару, перед посадкой он заметил у девушки кофе, который попросил допить перед поездкой.
Парень успокоил таксиста и отказался от подстаканников, пишет сам водитель в соцсетях.
На конце поездки таксист заметил пятно на заднем сиденье - он попросил компенсировать ущерб в виде 50 гривен.
Пара начала убегать, но были остановлены, после повторного отказа, водитель вылил кофе на куртку пассажира.
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Тот ответил газовым баллоном. Водитель пытался убежать в Эпицентр и по дороге ударил пассажирку по щеке. На место вызвали полицию и скорую.
Водителя уволили и вызвали на допрос в полицию.
Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.
Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".