В Харькове произошла авария с машиной скорой помощи
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.
В Харькове столкнулись Toyota и Скорая помощь.
ДТП случилось днем 12 марта возле станции метро "Алексеевская". Свидетели происходящего сообщили, что скорая везла в больницу мать с ребенком. После аварии их забрала другая "скорая", в аварии они не пострадали.
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"Легковушка не пропустила скорую", — говорят очевидцы.
Официальной информации на данный момент нет.
Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.
Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".