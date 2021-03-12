В Харькове произошла авария с машиной скорой помощи

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.

В Харькове столкнулись Toyota и Скорая помощь.

ДТП случилось днем 12 марта возле станции метро "Алексеевская". Свидетели происходящего сообщили, что скорая везла в больницу мать с ребенком. После аварии их забрала другая "скорая", в аварии они не пострадали.

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"Легковушка не пропустила скорую", — говорят очевидцы.

Официальной информации на данный момент нет.

Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.

Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".