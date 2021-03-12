Парень с ножом напал на женщину в подъезде дома в Харькове
От полученных многочисленных колото-резаных ранений 52-летняя потерпевшая скончалась в больнице,
Установлено, что к совершению преступления причастен 28-летний местный житель. В тот день он подстерег женщину в подъезде дома, чтобы решить конфликтный вопрос.
Во время разговора между ними возникла ссора и парень несколько раз ударил знакомую ножом, после чего схватил ее кошелек и убежал.
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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Парню грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.
Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".