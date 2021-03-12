Парень с ножом напал на женщину в подъезде дома в Харькове

От полученных многочисленных колото-резаных ранений 52-летняя потерпевшая скончалась в больнице, сообщили в полиции.

Установлено, что к совершению преступления причастен 28-летний местный житель. В тот день он подстерег женщину в подъезде дома, чтобы решить конфликтный вопрос.

Во время разговора между ними возникла ссора и парень несколько раз ударил знакомую ножом, после чего схватил ее кошелек и убежал.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Парню грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.