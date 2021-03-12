Под Харьковом случилось ЧП на железной дороге

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Поезд Харьков - Славянск на расстоянии 200 метров до платформы задел 52-летнего мужчину, который проходил рядом возле электрички.

Свидетели произошедшего срочно вызвали "скорую", которая предоставила мужчине помощь на месте происшествия. От госпитализации мужчина отказался.

Ранее мы писали, что в харьковском метро умерла женщина

Об этом сообщили очевидцы в сети, а позже подтвердили в полиции.