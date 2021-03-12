Под Харьковом случилось ЧП на железной дороге

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Поезд Харьков - Славянск на расстоянии 200 метров до платформы задел 52-летнего мужчину, который проходил рядом возле электрички.

Свидетели произошедшего срочно вызвали "скорую", которая предоставила мужчине помощь на месте происшествия. От госпитализации мужчина отказался.

скорая, авто, машина

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Ранее мы писали, что в харьковском метро умерла женщина

Об этом сообщили очевидцы в сети, а позже подтвердили в полиции.

"Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Полицейскими устанавливается личность погибшей. Информация зарегистрирована в едином учете, тело без признаков насильственной смерти отправлено в морг", - отметили правохранители.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".