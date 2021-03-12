Под Харьковом случилось ЧП на железной дороге
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Поезд Харьков - Славянск на расстоянии 200 метров до платформы задел 52-летнего мужчину, который проходил рядом возле электрички.
Свидетели произошедшего срочно вызвали "скорую", которая предоставила мужчине помощь на месте происшествия. От госпитализации мужчина отказался.
Мама Королевой публично обратилась к Тарзану после скандала с его изменами: "Твое предназначение..."
Елизавета ІІ "расправилась" с Меган Маркл после скандального интервью: появилось фото
Украинцев предупредили о тяжелой весне, погибших будет тысячи: "Национальная катастрофа"
Эллерт заставил Мишину визжать от восторга, сделав ей роскошный сюрприз в аэропорту: "Дурилка ты моя"
"Я не знаю, как мне жить": украинка потеряла 13-летнюю дочь из-за страшной болезни, подробности трагедии
Ранее мы писали, что в харьковском метро умерла женщина
Об этом сообщили очевидцы в сети, а позже подтвердили в полиции.
"Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Полицейскими устанавливается личность погибшей. Информация зарегистрирована в едином учете, тело без признаков насильственной смерти отправлено в морг", - отметили правохранители.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".