В Харькове сбили пешехода
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
В полицию поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях в Харькове авто сбило 32-летнего мужчину, который от полученных травм погиб.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".