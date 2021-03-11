Харьковчане создали первую в Украине бактерицидную бумагу
Об этом рассказали в пресс-службе Змиевской бумажной фабрики.
Бумага производится из целлюлозной массы, в которую добавляют биоцидную жидкость. Антисептическое действие обеспечивают соли гидрохлорида, содержащиеся в веществе ПАПДЕЗ. Именно оно предотвращает развитие патогенной флоры.
Бактерицидную бумагу смогут использовать:
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для обеззараживания ран и лечения;
для обеспечения надлежащего хранения пищевых продуктов, что предотвратит развитие плесени, грибков и бактерий;
для изготовления учебников, тетрадей, одноразовых экологических ручек и карандашей.
Ранее мы писали, что в Харьковской области резко увеличилась госпитализация пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер, экс-советница председателя Харьковской обладминистрации Наталья Попова.
"Суточная госпитализация пациентов с COVID - 19 выросла с 50 пациентов (в конце января), до ~ 150 сейчас", - сообщила Попова.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".