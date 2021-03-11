В Харькове промышляют квартирные воры
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Воров заметили соседи и сразу же сообщили об этом в полицию - задержали их на выходе из чужой квартиры.
У мужчин изъяты мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, mp3-плеер, документы на имя одного из заявителей, пакет с монетами времен СССР в количестве 182 штук, орден, медаль, раскладной нож, разводной ключ, ноутбук, отмычки и другие вещественные доказательства.
Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".