В Харьковской области произошла смертельная авария
Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
Ночью между селами Смирновка и Перемога в результате ДТП погибли 18-летняя девушка и 27-летний парень, который был за рулем.
Еще двое пассажиров получили травмы: 19-летнюю девушку и 27-летнего парня доставили в Лозовскую районную больницу.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Астафьева и Никитюк в бесстыжих мини затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!"
Виктор Павлик ошарашил кадром из родного дома, в каких условиях живет его мама: "Может, хоть стены побелите?"
Сын 91-летнего Чапкиса показал, в каких условиях живет его отец после свадьбы с молодой: "Красное белье и..."
Тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!"
Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".