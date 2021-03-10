За время пандемии в Харьковской области оштрафовали 1466 нарушителей карантина

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госпродпотребслужбы.

С начала марта специалисты ведомства на территории области проверили 523 предприятия. В 164 из них инспекторы выявили нарушения карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Всем руководителям направили предписания, а в отношении 17 должностных лиц сотрудники контролирующей службы составили протоколы о нарушении санитарных норм и правил.

Информацию об 11 фактах нарушений передали в органы местной власти, еще о двух случаях сообщили в полицию.

Ранее мы писали, что в Харьковской области резко увеличилась госпитализация пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер, экс-советница председателя Харьковской обладминистрации Наталья Попова.

"Суточная госпитализация пациентов с COVID - 19 выросла с 50 пациентов (в конце января), до ~ 150 сейчас", - сообщила Попова.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".