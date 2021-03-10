В Харьковской области резко увеличилась госпитализация пациентов с коронавирусом

Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер, экс-советница председателя Харьковской обладминистрации Наталья Попова.

"Суточная госпитализация пациентов с COVID - 19 выросла с 50 пациентов (в конце января), до ~ 150 сейчас", - сообщила Попова.

Ранее мы писали, что в центре Харькова перекроют улицу.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры - это связано со строительством сетей водоснабжения.

Движение транспорта в начале улицы Пушкинской будет закрыто с 10 марта по 20 апреля. Объехать можно будет по прилегающим улицам: площади Конституции, переулку Мечникова, улице Сумской и площади Театральной.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".